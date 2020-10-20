В АПЛ выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом

Стали известны результаты очередной серии тестирования игроков и тренеров АПЛ на коронавирус. С 12 по 18 октября было проведено 1575 тестов.
Результаты восьми тестов оказались положительными. Инфицированным предстоит пройти карантин в течение десяти дней.
Ранее от коронавирусной болезни выздоровели игроки «Ливерпуля» Тьяго Алькантара и Садио Мане.
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Источник — Premier League
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