Пандев уже не тот. Верона и Дженоа разошлись миром в матче Серии A

19 октября в чемпионате Италии состоялся последний матч 4-го тура.
«Верона» и «Дженоа» разошлись миром в игре Серии A (0:0). У гостей ни разу не сумел отличиться Горан Пандев, 37-летний форвард из Северной Македонии.
Серия A. 4-й тур
«Верона» – «Дженоа» – 0:0
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Чеккерини, Эмпереур (Димарко, 67), Ловато, Лазович, Тамез (Дзакканьи, 81), Илич, Виейра, Фавилли (Калинич, 60), Колли (Сальседо, 81).
«Дженоа»: Перин, Сапата, Мазиелло, Бани (Гольданига, 69), Гильоне, Чиборра, Радованович, Бадель (Бехрами, 79), Ровелла (Эбоа Эбонг, 79), Пандев (Париджини, 79), Шомуродов (Скамакка, 63).
Предупреждения: Бадель, 11. Пандев, 42. Тамез, 53. Гильоне, 54. Гольданига, 85.
Судья: Рапуано (Италия).
Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.