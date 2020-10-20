4-й тур
Эллас Верона
0 : 0
Дженоа
19.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Пандев уже не тот. Верона и Дженоа разошлись миром в матче Серии A

В чемпионате Италии в понедельник завершен 4-й тур

  • 20.10.2020 00:55
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Пандев уже не тот. Верона и Дженоа разошлись миром в матче Серии A
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19 октября в чемпионате Италии состоялся последний матч 4-го тура.

«Верона» и «Дженоа» разошлись миром в игре Серии A (0:0). У гостей ни разу не сумел отличиться Горан Пандев, 37-летний форвард из Северной Македонии.

Серия A. 4-й тур

«Верона» – «Дженоа» – 0:0

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Чеккерини, Эмпереур (Димарко, 67), Ловато, Лазович, Тамез (Дзакканьи, 81), Илич, Виейра, Фавилли (Калинич, 60), Колли (Сальседо, 81).

«Дженоа»: Перин, Сапата, Мазиелло, Бани (Гольданига, 69), Гильоне, Чиборра, Радованович, Бадель (Бехрами, 79), Ровелла (Эбоа Эбонг, 79), Пандев (Париджини, 79), Шомуродов (Скамакка, 63).

Предупреждения: Бадель, 11. Пандев, 42. Тамез, 53. Гильоне, 54. Гольданига, 85.

Судья: Рапуано (Италия).

Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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