Чемпион Украины 1992 в составе Таврии жестоко избит в Москве

Сергей Гладышев два месяца проработал тренером-селекционером «Спартака»

  • 20.10.2020 00:31
  • 1145 просмотров
  • 9 комментариев
Чемпион Украины 1992 в составе Таврии жестоко избит в Москве
© ФК Таврия

В Москве жестоко избит чемпион Украины 1992 в составе «Таврии» Сергей Гладышев, работающий тренером-селекционером «Спартака».

Нападение произошло 5 октября в районе Сокольники, недалеко от дома пострадавшего. В результате драки 59-летний специалист получил черепно-мозговую травму и перелом ребер.

В системе «Спартака» Гладышев работает два месяца. Он занимается подбором футболистов в спартаковскую академию.

Гладышев играл за ряд советских и российских клубов, а сезон-1992 провел в составе «Таврии» и помог ей выиграть первый в истории чемпионат Украины.

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.10.2020 01:25
    0
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?!, 20.10.2020 01:11
    Ты и в селе своём под васильков садишься на бутылку часто ,тебя петушёк так унизили что ума лишился уже
    Какое село под Васильковым? Ты там в Махеевке тормозухи перепил? Садишься на бутылку и чеченский х...й в зубы, ты за этим "Браво Беркут" орал и "Раисса приди".
    Ссылка
    Standard
      Standard, 20.10.2020 01:20
    +3
    От халепа, не встиг вєжлівим чєловєчкам повідомити, що він з ними один народ. А може навпаки, розбійники отримали цю важливу інформацію, але южно український акцент збив їх з пантелику, і вони почули "одін на врот".
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?!
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?!, 20.10.2020 01:11
    -3
    Frank Piter, 20.10.2020 01:03
    Ну он же не в Раиссе или ОРДЛО, как ты. Потому следующим на бутылку садишься ты И в прикуску чеченский х... не забудь. Приятого. Бандеры не пойдут
    Ты и в селе своём под васильков садишься на бутылку часто ,тебя петушёк так унизили что ума лишился уже
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.10.2020 01:03
    +1
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 20.10.2020 00:47
    Мне кажется ты следущий имбицыыл
    Ну он же не в Раиссе или ОРДЛО, как ты. Потому следующим на бутылку садишься ты И в прикуску чеченский х... не забудь. Приятого. Бандеры не пойдут
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.10.2020 01:03
    +2
    turist86, 20.10.2020 00:45
    Ордець і Воронін на черзі?
    Там еще в очередь записался Рахицкий.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.10.2020 01:01
    +2
    DKTheBest2, 20.10.2020 00:41
    Дивне відношення у москвичів до кримчан.
    Это еще ничего. Там за крымский паспорт можно зрения лишится
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 20.10.2020 00:47
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    turist86, 20.10.2020 00:45
    Ордець і Воронін на черзі?
    Мне кажется ты следущий имбицыыл
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 20.10.2020 00:45
    +3
    Ордець і Воронін на черзі?
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 20.10.2020 00:41
    +1
    Дивне відношення у москвичів до кримчан.
    Ссылка
    Standard
      Standard, 20.10.2020 01:20
    +3
    От халепа, не встиг вєжлівим чєловєчкам повідомити, що він з ними один народ. А може навпаки, розбійники отримали цю важливу інформацію, але южно український акцент збив їх з пантелику, і вони почули "одін на врот".
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 20.10.2020 00:45
    +3
    Ордець і Воронін на черзі?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.10.2020 01:03
    +2
    turist86, 20.10.2020 00:45
    Ордець і Воронін на черзі?
    Там еще в очередь записался Рахицкий.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.10.2020 01:01
    +2
    DKTheBest2, 20.10.2020 00:41
    Дивне відношення у москвичів до кримчан.
    Это еще ничего. Там за крымский паспорт можно зрения лишится
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.10.2020 01:03
    +1
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 20.10.2020 00:47
    Мне кажется ты следущий имбицыыл
    Ну он же не в Раиссе или ОРДЛО, как ты. Потому следующим на бутылку садишься ты И в прикуску чеченский х... не забудь. Приятого. Бандеры не пойдут
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.10.2020 00:41
    +1
    Дивне відношення у москвичів до кримчан.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.10.2020 01:25
    0
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?!, 20.10.2020 01:11
    Ты и в селе своём под васильков садишься на бутылку часто ,тебя петушёк так унизили что ума лишился уже
    Какое село под Васильковым? Ты там в Махеевке тормозухи перепил? Садишься на бутылку и чеченский х...й в зубы, ты за этим "Браво Беркут" орал и "Раисса приди".
    Ссылка
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