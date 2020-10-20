Чемпион Украины 1992 в составе Таврии жестоко избит в Москве

В Москве жестоко избит чемпион Украины 1992 в составе «Таврии» Сергей Гладышев, работающий тренером-селекционером «Спартака».

Нападение произошло 5 октября в районе Сокольники, недалеко от дома пострадавшего. В результате драки 59-летний специалист получил черепно-мозговую травму и перелом ребер.

В системе «Спартака» Гладышев работает два месяца. Он занимается подбором футболистов в спартаковскую академию.

Гладышев играл за ряд советских и российских клубов, а сезон-1992 провел в составе «Таврии» и помог ей выиграть первый в истории чемпионат Украины.