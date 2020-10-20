Огорчили Бьелсу. Волки обыграли Лидс на выезде с голом Рауля Хименеса

19 октября состоялись два поединка, которые закрыли программу 5-го тура АПЛ.
«Волки» обыграли «Лидс» на выезде (1:0). Команда Марсело Бьелсы потерпела домашнее поражение. Единственный мяч провел Рауль Хименес на 70-й минуте.
«Вест Бромвич» и «Бернли» голов друг другу не забили (0:0).
АПЛ. 5-й тур
«Вест Бромвич» – «Бернли» – 0:0
«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Хегази, Таунсенд, Ферлонг, Ливермор, Кровинович (Сойерс, 79), Галлахер, Перейра (Филлипс, 88), Грант (Робинсон, 73), Диангана.
«Бернли»: Поуп, Питерс, Лонг, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 69), Барнс (Родригес, 77), Макнейл.
Предупреждения: Тэйлор, 37. Ливермор, 53. Уэствуд, 77. Филлипс, 90+2.
Судья: Тэйлор.
Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
«Лидс» – «Вулверхэмптон» – 0:1
Гол: Хименес, 70.
«Лидс»: Меллье, Даллас, Кох, Стрейк (Пабло Эрнандес, 75), Эйлинг, Клих, Филлипс, Родриго, Бэмфорд, Элдер Кошта (Поведа, 71), Харрисон (Рафинья, 82).
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Саисс, Килмен, Жоау Моутинью (Невеш, 82), Дендонкер, Хименес, Поденсе (Траоре, 65), Педру Нету (Марсал, 89).
Предупреждения: Эйлинг, 15. Филлипс, 61. Жоау Моутинью, 66.
Судья: Кут.
Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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