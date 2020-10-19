ВИДЕО. Зарядил пушку! Невероятный гол с 40 метров забит в Норвегии

Невероятный гол с 40 метров забит во втором дивизионе чемпионата Норвегии.
В матче между командами «Эйгарден» и «Стреммен» турецкий футболист гостей Хасан Кюрючай отправил мяч в ворота мощным ударом со штрафного.
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Источник — YouTube
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