ФОТО. Повредил яичко. Игрок Фламенго получил ужасную травму

В игре против «Коринтианса» защитник Густаво Энрике досрочно покинул поле

  • 19.10.2020 23:29
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ФОТО. Повредил яичко. Игрок Фламенго получил ужасную травму
© Twitter

Ужасную травму в матче 17-го тура чемпионата Бразилии между командами «Коринтианс» и «Фламенго» (1:5), получил 27-летний защитник гостей Густаво Энрике.

На 39-й минуте игрок пошел в стык, что привело к неприятной травме. Защитник сумел самостоятельно покинуть поле, но на его шортах виднелись пятна крови, а сам Густаво рыдал и закрывал лицо футболкой.

После матча в клубе сообщили, что защитник повредил правое яичко и пройдет углубленное медицинское обследование.

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Источник — Twitter

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