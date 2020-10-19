ФОТО. Повредил яичко. Игрок Фламенго получил ужасную травму

Ужасную травму в матче 17-го тура чемпионата Бразилии между командами «Коринтианс» и «Фламенго» (1:5), получил 27-летний защитник гостей Густаво Энрике.

На 39-й минуте игрок пошел в стык, что привело к неприятной травме. Защитник сумел самостоятельно покинуть поле, но на его шортах виднелись пятна крови, а сам Густаво рыдал и закрывал лицо футболкой.

После матча в клубе сообщили, что защитник повредил правое яичко и пройдет углубленное медицинское обследование.