ФОТО. Повредил яичко. Игрок Фламенго получил ужасную травму

Ужасную травму в матче 17-го тура чемпионата Бразилии между командами «Коринтианс» и «Фламенго» (1:5), получил 27-летний защитник гостей Густаво Энрике.
На 39-й минуте игрок пошел в стык, что привело к неприятной травме. Защитник сумел самостоятельно покинуть поле, но на его шортах виднелись пятна крови, а сам Густаво рыдал и закрывал лицо футболкой.
После матча в клубе сообщили, что защитник повредил правое яичко и пройдет углубленное медицинское обследование.
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Источник — Twitter
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