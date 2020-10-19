Рональд КУМАН: «Матч с Ференцварошем будет тяжелым»

Наставник «Барселоны» - о встрече с «Ференцварошем»

  • 19.10.2020 22:16
  • 813 просмотров
  • 2 комментария
Рональд КУМАН: «Матч с Ференцварошем будет тяжелым»

20 октября «Барселона» начинает новый сезон Лиги чемпионов домашним матчем с «Ференцварошем» Сергея Реброва.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча:

«Знаем, что это будет непростой матч. Выставим сильный состав, о субботней игре пока не думаем. Сейчас значение имеет только завтрашний матч.

Всегда очень важно начать групповой этап с победы, тем более дома. Это тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, больше не существует.

В «Барселоне» ты должен быть готов к борьбе за трофеи – неважно чемпионат Испании это или еврокубки. Мы не являемся главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но нам по силам пройти очень далеко».

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 19.10.2020 23:02
    0
    Это тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, больше не существует.
    ***
    Что за бред? Сейчас отрыв между топами и низами велик как никогда. Только у всех есть интернет и ТВ и каждая собака знает, против кого как надо играть. И даже Ференцварош, изучив соперника, может доставить ему проблем. Но вероятность это низкая.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.10.2020 22:39
    +1
    Ну конечно тяжелым, особенно на фоне того что были даром отпущенные игроки которые 1 стоят и сейчас больше чем весь венгерский клуб
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.10.2020 22:39
    +1
    Ну конечно тяжелым, особенно на фоне того что были даром отпущенные игроки которые 1 стоят и сейчас больше чем весь венгерский клуб
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 19.10.2020 23:02
    0
    Это тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, больше не существует.
    ***
    Что за бред? Сейчас отрыв между топами и низами велик как никогда. Только у всех есть интернет и ТВ и каждая собака знает, против кого как надо играть. И даже Ференцварош, изучив соперника, может доставить ему проблем. Но вероятность это низкая.
    Ссылка
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