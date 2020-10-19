Рональд КУМАН: «Матч с Ференцварошем будет тяжелым»

20 октября «Барселона» начинает новый сезон Лиги чемпионов домашним матчем с «Ференцварошем» Сергея Реброва.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча:

«Знаем, что это будет непростой матч. Выставим сильный состав, о субботней игре пока не думаем. Сейчас значение имеет только завтрашний матч.

Всегда очень важно начать групповой этап с победы, тем более дома. Это тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, больше не существует.

В «Барселоне» ты должен быть готов к борьбе за трофеи – неважно чемпионат Испании это или еврокубки. Мы не являемся главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но нам по силам пройти очень далеко».