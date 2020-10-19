ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 октября

Во вторник, 20 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:55. Динамо Киев - Ювентус 4,44 - 3,35 - 1,80
19:55. Зенит - Брюгге 1,78 - 3,85 - 5,00
22:00. Ренн - Краснодар 1,80 - 3,55 - 4,50
22:00. Челси - Севилья 2,18 - 3,35 - 3,50
22:00. Лацио - Боруссия Д 3,25 - 3,90 - 2,00
22:00. Барселона - Ференцварош 1,08 - 13,35 - 43,00
22:00. ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1,48 - 4,65 - 6,00
22:00. РБ Лейпциг - Истанбул 1,28 - 6,35 - 11,00
Виталий Петровский, Sport.ua
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