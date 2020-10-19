Луиш КАШТРУ: «Сегодня быть тренером – кошмар»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру накануне матча Лиги чемпионов против «Реала» (21 октября) пообщался с испанской прессой:

«Быть тренером сегодня – настоящий кошмар. Пандемия и сложный календарь дают много потерь из-за положительных тестов на COVID-19 и травм. У нас было 10 отсутствующих! И до вчерашнего дня я не знал, смогут ли они сыграть в Мадриде! Похоже, что смогут, но не больше 20 – 25 минут.

Может ли это возникнуть в каждой команде? Да, поэтому я и говорю, что это кошмар. Можно смотреть игры «Реала», что-то планировать, но это не особо поможет.

В любой момент может оказаться, что у соперника пять случаев заражения и все меняется. Конечно, ты работаешь над планом на игру, но все они могут очень легко пойти прахом.

Посмотрим, насколько нынешнее время подходящее для встречи с «Реалом». Для меня футбол – спорт возможностей. Да, «Реал» сильнее нас и является фаворитом, но «Шахтер» постарается подготовить ему сюрприз.

Когда мы говорим про «Реал», мы можем отметить Бензема, Модрича, Асенсио, Винисиуса, Рамоса... Это замечательная команда».