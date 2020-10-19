Луиш КАШТРУ: «Сегодня быть тренером – кошмар»

Наставник «Шахтера» - о ситуации в команде

  • 19.10.2020 20:39
  • 1484 просмотра
  • 6 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Сегодня быть тренером – кошмар»
© twitter.com/fcshakhtar

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру накануне матча Лиги чемпионов против «Реала» (21 октября) пообщался с испанской прессой:

«Быть тренером сегодня – настоящий кошмар. Пандемия и сложный календарь дают много потерь из-за положительных тестов на COVID-19 и травм. У нас было 10 отсутствующих! И до вчерашнего дня я не знал, смогут ли они сыграть в Мадриде! Похоже, что смогут, но не больше 20 – 25 минут.

Может ли это возникнуть в каждой команде? Да, поэтому я и говорю, что это кошмар. Можно смотреть игры «Реала», что-то планировать, но это не особо поможет.

В любой момент может оказаться, что у соперника пять случаев заражения и все меняется. Конечно, ты работаешь над планом на игру, но все они могут очень легко пойти прахом.

Посмотрим, насколько нынешнее время подходящее для встречи с «Реалом». Для меня футбол – спорт возможностей. Да, «Реал» сильнее нас и является фаворитом, но «Шахтер» постарается подготовить ему сюрприз.

Когда мы говорим про «Реал», мы можем отметить Бензема, Модрича, Асенсио, Винисиуса, Рамоса... Это замечательная команда».

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Источник — Marca

(10 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 21:31
    -1
    con clusion, 19.10.2020 20:42
    Путь к отставке оправдан. Зачёт.
    Не, не думаю.
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    Leo Leo
      Leo Leo, 19.10.2020 21:29
    0
    Всё в равных условиях! В смысле вируса, конечно.. Так что не скули!
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    heImsman
      heImsman, 19.10.2020 21:04
    -3
    Из кротовни все бегут, и Луиш не исключение.
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    Александр Федько
      Александр Федько, 19.10.2020 20:53
    0
    Что-то уж часто он ныть начал, не уж то сливается ?
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.10.2020 20:51
    -6
    con clusion, 19.10.2020 20:42
    Путь к отставке оправдан. Зачёт.
    Помечтай. Это лучший тренер ШД за все время. При том что я не пропускаю игр команды со времен когда Линфилд в кубке УЕФА казался катастрофой. А по факту он все верно и логично сказал
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    con clusion
    online
      con clusion, 19.10.2020 20:42
    0
    Путь к отставке оправдан. Зачёт.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 19.10.2020 21:29
    0
    Всё в равных условиях! В смысле вируса, конечно.. Так что не скули!
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 19.10.2020 20:53
    0
    Что-то уж часто он ныть начал, не уж то сливается ?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 19.10.2020 20:42
    0
    Путь к отставке оправдан. Зачёт.
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