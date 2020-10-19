Старт Лиги чемпионов. Прогноз на матчи от Александра Шовковского

Лига чемпионов возвращается

  • 19.10.2020 19:31
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Старт Лиги чемпионов. Прогноз на матчи от Александра Шовковского

Самый престижный клубный турнир Европы возвращается. Групповой этап Лиги чемпионов приготовил болельщикам множество интересных противостояний. Чего ждать от топовых матчей 1-го тура анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч «Челси» - «Севилья»: гости не проиграют. Коэффициент 1.8

Лондонцы заняли четвертое место в АПЛ в прошлом сезоне и попали в основную сетку ЛЧ. «Челси» 16 раз играл в групповом этапе Лиги чемпионов и 15 раз выходил в плей-офф. В прошлом розыгрыше ЛЧ «Челси» вылетел на стадии 1/8 финала. Команда Фрэнка Лэмпарда без шансов проиграла будущему обладателю трофея - «Баварии» (0:3 дома и 1:4 на выезде). «Челси» выиграл лишь раз в 7 последних домашних поединках в ЛЧ (4 ничьи, 2 поражения).

В новом сезоне АПЛ «Челси» выиграл лишь 2 матча из 5 (2 ничьи и поражение). В последнем туре перед стартом в ЛЧ лондонцы сыграли дома вничью (3:3) с «Саутгемптоном».

«Севилья» вышла в групповой этап ЛЧ, заняв в прошлом сезоне Ла Лиги четвертое место. Также в прошлом сезоне клуб в рекордные 6-й раз стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале миланский «Интер» (3:2). В последний раз «Севилья» играла в ЛЧ в сезоне 2017/18 и дошла тогда до четвертьфинала. Испанцы уже сыграли один матч на европейской арене в нынешнем сезоне и проиграли в дополнительное время «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА (1:2). В основное время «Севилья» уступила только один раз в 18 последних матчах в еврокубках (12 побед, 5 ничьих).

В Ла Лиге «Севилья» выиграла 2 матча из 4-х. В последнем туре команда неожиданно проиграла на выезде «Гранаде» (0:1).

«Челси» - «Севилья». Прогноз

На старте группового турнира «Севильи» очень важно не проиграть на поле главного конкурента. Гости меньше будут ошибаться, поэтому не проигрывают. Вполне возможно, что команды обменяются голами и все закончится вничью.

Прогноз на матч «Лацио» - «Боруссия» Д: немцы не проиграют на поле итальянцев. Коэффициент 1.36

«Лацио» впервые за 13 лет сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. Весной команда считалась претендентом на скудетто - подопечные Симоне Индзаги демонстрировали великолепный футбол, победили «Ювентус» в чемпионате и шли в группе лидеров. Но после карантина римлян было не узнать - они очень затормозили и финишировали четвертыми, пропустив вперед «Юве», «Интер» и «Аталанту». Никто из лидеров команду не покинул, но новичков немного и это - не звезды. За четыре тура «Лацио» взял четыре очка. Выиграли в «Кальяри» (2:0), сыграли вничью с «Интером» (1:1), а вот «Аталанте» и - что особенно неожиданно - «Сампдории» уступили 1:4 и 0:3 соответственно.

«Боруссия», так же как «Лацио», могла надеяться на титул в прошлом сезоне, но после перерыва «Баварию» было не остановить. Впрочем, в отличие, от итальянской команды, дортмундцы привыкли вести борьбу в двух турнирах, поэтому для них сезон 2020/21 не является чем-то необычным. Задача привычные - борьба за чемпионство и выход из группы в Лиге чемпионов.

В Бундеслиге пока все хорошо. «Боруссия» выиграла три из четырех матчей, забив восемь голов: 3:0 с «Боруссией» Менхенгладбах, 4:0 с «Фрайбургом», 1:0 с «Хоффенхайм». Проиграли только в гостях «Аугсбурга» во втором туре, в конце сентября - 0:2. Также был матч с «Баварией» за Суперкубок - команда Фавра уступила, но создала проблемы победителю Лиги чемпионов, 2:3.

«Лацио» - «Боруссия» Д. Прогноз

Матч с «Сампдорией» был ужасным для «Лацио», но на поле возвращается Иммобиле, и это дает надежду на то, что римляне что-то создадут у ворот соперника. Но с такой игрой в защите шансы на победу очень невелики.

Прогноз на матч «Интер» - «Боруссия» М: итальянцы начнут Лигу чемпионов с победы. Коэффициент 1.6

Старт сезона в исполнении «Интера» тревожит болельщиков. Первые два матча команда выиграла, но было все равно нервно: 4:3 с «Фиорентиной», 5:2 с «Беневенто». С «Лацио» сыграли вничью 1:1, «Милану» уступили - когда начались серьезные соперники, «Интер» сразу начал терять очки.

А вот менхенгладбахцы пока обыграли только «Кельн», который идет в зоне вылета - в гостях со счетом 3:1. Против Дортмунда все сложилось без шансов - 0:3, с «Унион» и «Вольфсбургом» поделили очки - две ничьи 1:1. Учитывая, что прошлый чемпионат Боруссия закончила тремя победами подряд и на четвертом месте, можно говорить, что такие результаты - не уровень команды. С другой стороны, три тура без поражений (ничья, победа, ничья) — это же неплохо, да?

«Интер» - «Боруссия» М. Прогноз

Несмотря на медленный старт «Боруссии» в чемпионате, преимущество на стороне «Интера». Команда Конте в каждом матче создает много моментов - их должно хватить, чтобы взять три очка.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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