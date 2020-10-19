Сергей ПАЛКИН: «С Реалом нужно сыграть так, чтобы не было стыдно»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал о подготовке к матчу с мадридским клубом

  • 19.10.2020 18:38
  • 1022 просмотра
  • 6 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «С Реалом нужно сыграть так, чтобы не было стыдно»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился оценкой матча со «Львовом» и ожиданиями от встречи с «Реалом» в Мадриде.

– Очень важно было выиграть с большим счетом, чтобы перед выездом в Мадрид у ребят было отличное настроение. Достаточно важный счет. Я уверен, когда команда выигрывает с таким счетом, это говорит о том, что все сыграли хорошо. Создавалось очень много моментов, показывали красивый атакующий футбол, многие ребята забили. Настроение – прекрасное.

– Воспитанник «Шахтера» Виктор Коваленко сделал дубль. Он отличился в третьем матче подряд.
– Это свидетельство того, что он сегодня на серьезном подъеме с точки зрения физических кондиций, технических и моральных. Перед групповым этапом Лиги чемпионов это очень важно. Его заменили, а потому главное, чтобы со здоровьем все было хорошо.

– По понятным причинам выбыли лидеры, и со «Львовом» выпала возможность сыграть другим футболистам. Что можете сказать о них?
– С учетом того, что у нас полкоманды было с коронавирусом, этот счет говорит о том, что вышедшие на поле ребята показали хорошую игру. Думаю, тренерский штаб с большей уверенностью отправится в Мадрид и однозначно будет уверен в том футболе, который демонстрируют игроки. Например, Додо и Тете местами просто феерили, показывали великолепный футбол. Для меня по прошедшей игре они были самыми яркими. Хотя, повторюсь, вся команда смотрелась отлично.

– Впереди поединок с «Реалом». Чего ожидаете? Каких эмоций и результата?
– Прежде всего – хорошей игры, той, которую показывает «Шахтер». Все мы понимаем, куда едем и с кем будем играть. Много футболистов у нас выпало из-за коронавируса. Дай Бог, они подтянутся к матчу с «Реалом». Но мы все понимаем: когда ребята около 10 дней не тренируются, на все 100 процентов им сложно себя показать. Поэтому просто должны сыграть в свой футбол, чтобы перед болельщиками не было стыдно, показать тот футбол, в который верим и в который играем. Естественно, хотелось бы с положительным результатом.

– До 31 декабря зрителям запрещено приходить на стадионы. Как вы можете это прокомментировать?
– Ситуация меняется фактически каждый день. Сегодня сложно смотреть даже на неделю вперед и предсказать, что будет в перспективе. Естественно, здоровье прежде всего. Если это помогает в борьбе с коронавирусом, то ничего другого предпринять мы не можем. Но, опять же, футбол без болельщиков – это не футбол, а больше похоже на тренировку. Я надеюсь, в ближайшем будущем ситуация поменяется и болельщикам разрешат приходить на стадион.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 19.10.2020 18:54
    -2
    makarlyamin, как иногда в футболе"дают-берут", твои подруги отдыхают
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 19.10.2020 18:52
    -1
    аргентина-ямайка меня устроит
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.10.2020 18:49
    -3
    Sty. 1e, 19.10.2020 18:46
    ми не диркачі, Шахтар гратиме на перемогу
    7-0 это уже будет победа для донбасосов
    Ссылка
    Sty. 1e
    online
      Sty. 1e, 19.10.2020 18:46
    -1
    Yura Юрий, 19.10.2020 18:42
    господи, не выходите на поле,всего то "0-3" , вполне достойно
    ми не диркачі, Шахтар гратиме на перемогу
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 18:44
    -1
    Это точно, удачи Шахтёр!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 19.10.2020 18:42
    0
    господи, не выходите на поле,всего то "0-3" , вполне достойно
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 19.10.2020 18:42
    0
    господи, не выходите на поле,всего то "0-3" , вполне достойно
    Ссылка
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