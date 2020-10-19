Андрей ПЯТОВ: «Жена улетела — некому погладить форму»

36-летний украинский голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов выздоровел от коронавируса и вернулся к тренировкам.
«Счастлив вернуться! Впереди важные матчи!
P.S. Жена улетела и некому погладить форму. Как пишут блогеры: «порекомендуйте в комментариях паровой утюг», — написал Пятов.
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Источник — Instagram
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