Дикань рассказал, за кого он будет болеть в матче Украина — Россия

Бывший голкипер украинской национальной команды будет поддерживать своих коллег

  • 19.10.2020 18:11
  • 870 просмотров
  • 5 комментариев
Дикань рассказал, за кого он будет болеть в матче Украина — Россия
© spartakmoskva.ru. Андрей Дикань

Экс-вратарь сборной Украины, «Спартака», «Краснодара», «Терека» и других клубов, а сейчас тренер вратарей харьковского «Металла», Андрей Дикань рассказал, за кого будет болеть, если сборным Украины и России придется снова сойтись в противостоянии на футбольном поле.

- Я буду болеть за футбол. За футбол, за друзей, почему нет. Если будет играть Пятов в воротах, а там Гильерме — в любом случае буду болеть за Пятова.

- А если другой вратарь будет защищать ворота сборной России?
- Беленов Александр. Также друг. Буду болеть и за того вратаря, и за этого вратаря.

- Ну а если Дзюба будет бить пенальти Пятову?
- Ну конечно за Андрея.

- А если Дзюба будет бить пенальти украинском вратарю, с которым вы не знакомы?
- Вы меня все равно провоцируете. За вратаря я буду болеть. Я болею за вратарей, потому что я из этой кухни.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Stargorod Sport

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zeka23
      zeka23, 19.10.2020 18:26
    0
    А если украинский футболист будет бить пенальти рос. вратарю, то тогда будет тоже за вратаря? Абсурд!
    Ссылка
    Максим М.
    online
      Максим М., 19.10.2020 18:25
    0
    Почему спортсмены такие глупые? Ты украинец, скажи что болеешь всегда за сборную Украины и тебе не будут задавать такие вопросы никогда. А там болей за кого хочешь.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.10.2020 18:21
    +2
    Быть украинцем,играть за сборную и быть таким ......
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.10.2020 18:20
    -1
    Ибанько
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 19.10.2020 18:19
    0
    ще один ватоголовий
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.10.2020 18:21
    +2
    Быть украинцем,играть за сборную и быть таким ......
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 19.10.2020 18:26
    0
    А если украинский футболист будет бить пенальти рос. вратарю, то тогда будет тоже за вратаря? Абсурд!
    Ссылка
    Максим М.
    online
      Максим М., 19.10.2020 18:25
    0
    Почему спортсмены такие глупые? Ты украинец, скажи что болеешь всегда за сборную Украины и тебе не будут задавать такие вопросы никогда. А там болей за кого хочешь.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 19.10.2020 18:19
    0
    ще один ватоголовий
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности