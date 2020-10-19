Дикань рассказал, за кого он будет болеть в матче Украина — Россия

Экс-вратарь сборной Украины, «Спартака», «Краснодара», «Терека» и других клубов, а сейчас тренер вратарей харьковского «Металла», Андрей Дикань рассказал, за кого будет болеть, если сборным Украины и России придется снова сойтись в противостоянии на футбольном поле.
- Я буду болеть за футбол. За футбол, за друзей, почему нет. Если будет играть Пятов в воротах, а там Гильерме — в любом случае буду болеть за Пятова.
- А если другой вратарь будет защищать ворота сборной России?
- Беленов Александр. Также друг. Буду болеть и за того вратаря, и за этого вратаря.
- Ну а если Дзюба будет бить пенальти Пятову?
- Ну конечно за Андрея.
- А если Дзюба будет бить пенальти украинском вратарю, с которым вы не знакомы?
- Вы меня все равно провоцируете. За вратаря я буду болеть. Я болею за вратарей, потому что я из этой кухни.
Источник — Stargorod Sport
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