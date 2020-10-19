Виктор ЦЫГАНКОВ: «Верим, что можем добиться победы в матче с Ювентусом»

Полузащитник «Динамо» - о предстоящем матче с «Ювентусом»

  • 19.10.2020 17:21
  • 832 просмотра
  • 5 комментариев
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Верим, что можем добиться победы в матче с Ювентусом»
© ФК Динамо. Виктор Цыганков

22-летний хавбек «Динамо» - один из немногих в нынешнем составе команды, кто играл в групповом турнире Лиги чемпионов. Четыре года назад Цыганков дебютировал в самом престижном турнире Старого Света в поединке с «Наполи».

В преддверии встречи с чемпионом Италии – «Ювентусом» - Виктор Цыганков ответил на вопросы журналистов.

- Вы пропустили сборы и на старте сезона играли не так много. Но в матчах за сборную забили два мяча. Как сейчас оцените свою физическую форму?
- Оценивать форму будут другие. Моя задача – выкладываться на тренировках, чтобы у тренера были варианты, кого ставить на игру. Каждый футболист пытается дать максимум на поле – и на тренировках, и в играх. Оценивать будут другие, а мое дело играть.

- Вы дебютировали в Лиге чемпионов четыре года назад в матче с «Наполи». Насколько вы изменились за это время?
- Безусловно, за четыре года я сыграл какое-то количество матчей, получил какой-то опыт в матчах чемпионата, еврокубках, играх за сборную. В принципе, за четыре года я должен был чему-то научиться. Четыре года без ЛЧ для «Динамо» очень много. «Динамо» всегда ставило перед собой самые высокие задачи. Помню свой гол «Бешикташу» - это совсем другие эмоции. И вообще игры в ЛЧ – это другие эмоции и желание играть и побеждать. Надеюсь, через эти игры все игроки наши будут набираться опыта.

- Какая разница между «Ювентусом» с Криштиану Роналду и без него?
- Думаю, все понимают, кто такой Криштиану Роналду. Его отсутствие будет плюсом для нас. Роналду – великий игрок, его отсутствие нам на руку. Тренерский штаб подготовит тактику против «Ювентуса». Задача игроков – выполнить ее. Уверен, что все отдадут максимальное количество сил. Мы верим, что можем добиться победы.

- В матче против Испании вы забили гол правой ногой. Работаете над слабой ногой?
- Работаю, когда есть возможность. Я в игре не думаю, какой ногой играть. Если есть момент – я действую по нему.

- Для многих ваших партнеров матч с «Ювентусом» будет дебютным в ЛЧ. Спрашивают у вас советы?
- Я не так много играл на таком уровне.  В Лиге чемпионов, надеюсь, «Динамо» будет играть каждый год. Это совершенно другой турнир, где молодые игроки могут получать огромный опыт, играя против лучших команд. 

Поединок «Динамо» - «Ювентус» состоится во вторник, 20 октября, на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 19:55.

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Сергей Цыба, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Wolshebnyk
      Wolshebnyk, 19.10.2020 17:41
    -2
    Верим что Ювентус опустит Динаму ниже плинтуса
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.10.2020 17:31
    +5
    Как не новость о Динамо, верующие кроты этого сайта тут как тут . Вот же убогие
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 19.10.2020 17:27
    -8
    Победители сладеньким РТОМ
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 17:26
    +3
    Верим
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 17:25
    -9
    На вере в победу всё и закончится
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.10.2020 17:31
    +5
    Как не новость о Динамо, верующие кроты этого сайта тут как тут . Вот же убогие
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 17:26
    +3
    Верим
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