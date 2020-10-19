Сергей НАЗАРЕНКО: «Сборная Украины может занять первое место в группе»

Бывший футболист сборной Украины Сергей Назаренко считает, что «сине-желтые» могут занять первое место в своей группе Лиги наций.

— Может ли сборная Украины в оставшихся двух матчах бороться за что-то большее, чем право остаться в высшем дивизионе Лиги наций?

— Пусть это и прозвучит громко, но почему нет? Считаю, что для сборной Украины не будет чудом занять первое место в группе. Мало кто верил в победу над испанцами, а этот выигрыш дает повод для оптимизма.

— Кто, на ваш взгляд, был лучшим по итогам двух последних официальных поединков сборной Украины?

— Наверное, Бущан, который потащил немало сложных мячей в поединках с Германией и Испанией. Хотя жаль, что во встрече с испанцами не принимал участия из-за дисквалификации Малиновский, который в поединке с немцами вел игру украинцев.

— Как вы подытожите октябрьские матчи «сине-желтых»?

— Невзирая на соперников, и, порой, негативный результат, сборная Украины выдала свой максимум. А последней победой над испанцами наши ребята навели шороху в Европе. Будем надеяться, что к ноябрьским матчам все футболисты окажутся в строю, и национальная команда будет выглядеть еще лучше, чем, к примеру, в поединке с испанцами. Так что ждем приятных сюрпризов…