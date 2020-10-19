Сергей НАЗАРЕНКО: «Не вижу смысла ругать сборную»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Назаренко поделился впечатлениями о последних матчах украинской национальной команды.

— Насколько сильно сказалось на игре сборной отсутствие некоторых ее ключевых исполнителей?

— Конечно, сказалось. Тем не менее, те игроки, которые выходили на поле, считаю, достойно заменили лидеров. А то, что сборная Украины играла вторым номером — это была вынужденная мера. Тяжело действовать против топовых команд с позиции силы. Раз результат есть, значит, тренерский штаб принял правильное решение.

— Что вас больше всего разочаровало и что порадовало в игре сине-желтых по итогам матчей с Францией, Германией и Испанией?

— Если говорить об отрицательных моментах, то это недостаточная слаженность действий команды в обороне, но на это есть свои причины и ругать ребят не вижу смысла. Тот же 18-летний Забарный получил колоссальный опыт. А самый большой плюс заключается в том, что у сборной часто получалось играть в тот футбол, который требуют от них тренеры, невзирая на счет.