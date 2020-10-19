Стало известно, где Альянс сыграет с Волынью

Поединок Первой лиги состоится в Ахтырке

  • 19.10.2020 15:13
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Стало известно, где Альянс сыграет с Волынью
© ФК Альянс

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал, в каком состоянии находятся его подопечные после вспышки коронавируса.

«К сожалению, коронавирусной инфекции не избежали 19 футболистов и три тренера «Альянса». Сейчас на самоизоляции еще находятся три игрока и два моих помощника. Вот уже второй день к очередному поединку Первой лиги с «Волынью» мы готовимся почти в боевом составе, в моем распоряжении 20 футболистов. Также важно, что во время вынужденной паузы в чемпионате травмы залечили игроки, которые не заразились коронавирусом, в частности, вернулся в строй мой сын Константин.

Поскольку с 19-го октября Сумы находятся в красной карантинной зоне, что не позволяет проводить здесь спортивные мероприятия, поединок с «Волынью» состоится в Ахтырке. Кстати, один из заключительных этапов подготовки к сезону «Альянс» проводил в Ахтырке и газон на местном стадионе в хорошем состоянии», — отметил Ярошенко.

Поединок восьмого тура Первой лиги «Альянс» — «Волынь» состоится 21-го октября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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