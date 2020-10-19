Матч Динамо — Ювентус может пройти без зрителей

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» — «Ювентус», который должен состояться во вторник, 20-го октября, на киевском НСК «Олимпийский», может пройти без зрителей.

«Не будем нагнетать, но. Возможно, эта информация пока еще сырая. Сейчас в Кабмине экстренно решается вопрос о возможности проведения завтрашнего матча без зрителей. Инициативу проявили Минздрав и МВД. Причина — эпидемиологическая ситуация. Возможно, в ближайшие часы все прояснится», — пишет канал «Динамо Киев Inside».