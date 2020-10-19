Динамо – Ювентус. Букмекеры оценили шансы киевлян

Лига Чемпионов возвращается в Киев! Долгих 4 года «Динамо» не удавалось выйти в групповой этап главного турнира Европы, но в этом сезоне удача улыбнулась «бело-синим». Группа «Динамо» досталась очень сложная, но с медийной точки зрения максимально интересная – «Ювентус», «Барселона» и венгерский «Ференцварош» во главе с Сергей Ребровым. Первый соперник киевлян – туринский «Ювентус»

Коэффициенты Favbet: 4.5 – 3.5 – 1.92

Выход из группы:

Ювентус – 1.04

Динамо – 9

Как видим из коэффициентов, букмекеры практически не сомневаются в том, что «Ювентус» выйдет из группы. А вот шансы «Динамо» на выход - не более 10%. И с этим сложно спорить. Но в конкретном киевском матче шансы «бело-синих» вовсе не так плохи. По мнению букмекеров вероятность победы «Ювентуса» и непроигрыша «Динамо» почти равны -1,92 на 1.97. Попробуем разобраться почему.

Причина №1 – это, безусловно, отсутствие Криштиану Роналду. Многие болельщики мечтали увидеть в Киеве легендарного Криша, но к огромному сожалению португалец сдал позитивный тест на коронавирус и в Киеве не сыграет. С другой стороны это дополнительный шанс для Динамо зацепиться хотя бы за ничью туринцами.

Вторая причина – не слишком уверенный старт «Ювентуса» в чемпионате. И если ничью 2:2 с «Ромой» еще можно объяснить удалением Рабьо, то 1:1 со скромным «Кротоне» это уже перебор. Пока у Пирло в «Ювентусе» получается далеко не всё

Впрочем, нужно признать, что даже без Роналду класс «Ювентуса» по умолчанию гораздо выше, нежели у киевлян. В квалификации «Динамо» уверенно прошло голландский «АЗ» и бельгийский «Гент», но «Ювентус» - это совсем другое. По версии Трансфермаркт суммарная стоимость игроков «Юве» в 7 раз больше, нежели игроков «Динамо». Это настоящая пропасть. Когда в последний раз «Динамо» играло с командой сопоставимого уровня, то это закончилось 0:8 от «Челси» по сумме двух матчей

Дополнительная интрига – Мирча Луческу против Андреа Пирло. 20 лет назад румынский специалист был наставником еще совсем молодого Пирло в «Интере». А сейчас они оба сойдутся в тренерской дуэли. И хотя опыт полностью на стороне Луческу, противопоставить что-то индивидуальному мастерству игроков «Ювентуса» ему вряд ли удастся. Болеем за «Динамо» и верим в чудо, но голос разума советует поставить на победу гостей, особенно с таким отличным коэффициентом.

Прогноз: победа Ювентуса – 1.92