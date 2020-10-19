Врач Шахтера: «Коронавирус – не выдумка, а правда серьезное заболевание»

Дмитрий Скибинский рассказал о смертельном заболевании

  • 19.10.2020 14:59
  • 614 просмотров
  • 2 комментария
Врач Шахтера: «Коронавирус – не выдумка, а правда серьезное заболевание»
© ФК Шахтер Донецк

Начальник медицинского департамента «Шахтера» Дмитрий Скибинский в программе «Великий футбол» рассказал о повреждении Виктора Коваленко, матче с «Реалом» и пандемии коронавируса.

– Ситуация с коронавирусом в «Шахтере» остается непростой. Плюс, травмировался главный бомбардир команды Виктор Коваленко. Что с ним? Полетит ли он в Мадрид?
– Витя прошел медосмотр. Было выполнено МРТ. Есть небольшое повреждение мышц бедра. Мы постараемся его подготовить, выглядит оно незначительно.

– 9 инфицированных футболистов и столько же сотрудников клуба. Такая информация была обнародована клубом накануне матчей сборной Украины. Расскажите, как это произошло?
– По протоколу УЕФА, перед матчами сборной, игроки сдают тесты. Положительные были выявлены у Пятова, Степаненко и двоих сотрудников. На следующий день мы провели дополнительное тестирование всей команды для выявления возможных больных. Но все тесты были отрицательными. Через неделю, после еще одного тестирования, были выявлены еще 9 игроков и 9 сотрудников клуба. Мы провели необходимое тестирование перед матчем Лиги чемпионов, и все результаты – отрицательные. Даже те, что были положительные 8-го числа.

– Когда вы прилетите в Мадрид, там снова будет тестирование, так?
– Испания не требует тестирование за день до матча. Только в Германии такие правила. Достаточно вот этого теста, который должен проводиться не позже, чем три дня до игры.

– Если футболист на изоляции чувствует себя плохо. Что он должен делать?
– Мы контролируем ситуацию. Делаем КТ легких и смотрим, чтобы не было легочных или сердечных осложнений. Даже при отрицательных тестах игроки не возвращаются к тренировкам в общей группе.

Чем лечат, чтобы снять эти симптомы?
– Лечение сейчас по протоколу МОЗ Украины, все это симптоматическое у легких степеней проявления. Тяжелых степеней, слава Богу, у нас нет.

– Как происходит воспаление легких без симптомов? Я слышал, что человек может ходить, гулять, отдыхать и ничего не чувствовать.
– Поэтому оно и называется: «вирусная атипичная пневмония». Нет характерных симптомов у большинства: повышения температуры, одышки и так далее. И если пациент не выполнил КТ и не знает, то ходит спокойно до тех пор, пока не начинает задыхаться. Выявить ее можно только на КТ.

– Что вы можете посоветовать нашим телезрителям?
– Если вы сразу выполните КТ после теста при отсутствии симптомов, то у вас тоже ничего не будет, и вы будете считать, что вы абсолютно здоровы. Должно пройти определенное время, 5-7 дней.

– Если даже тест отрицательный, стоит ли периодически делать КТ?
– Нет.

– У спортсменов принято считать, что сильный иммунитет – преграда для коронавируса. Это так?
– Да, у них все намного легче протекает.

– Меры предосторожности, о которых пишут, они помогают или это все бесполезно?
– На самом деле, только они и помогают. Соблюдать дистанцию, носить маску, это не выдумки. Только это и помогает.

– По вашей версии, мы все рано или поздно переболеем, или же нет?
– Не знаю. Фартовые всегда есть.

– Наводили справки по состоянию Серхио Рамоса? Будет ли он играть?
– Пока точной информации нет, они таким не делятся.

– У кого из футболистов «Шахтера» коронавирус протекал в тяжелой форме?
– Не могу делиться такой информацией, это медицинская тайна. Но есть пару человек, которые действительно чувствовали симптомы, была высокая температура. На данный момент они себя хорошо чувствуют, но задержатся в плане восстановления и возвращения в общую группу.

– Насколько меняется атмосфера в команде, когда люди понимают, что могут друг друга заразить?
– Меняется. Игроки становятся ответственнее.

– Давид Хочолава и Манор Соломон отбыли в расположение своих сборных. Вы держали контакт с ассоциациями Грузии и Израиля?
– Конечно. Мы обязаны по протоколу УЕФА делиться данными не только с врачами сборных и команд, но и с местными органами здравоохранения. Мы их предупреждаем, что есть такие-то случаи, и они принимают решение.

– Ваши пожелания футболистам и телезрителям: что лучше делать и чего не делать?
– Оставаться здоровыми, соблюдать дистанцию и верить, что коронавирус – не выдумка, а действительно серьезное заболевание.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.10.2020 15:12
    -2
    Заболело 9 игроков Шахтера ... мы все внимательно смотрели в инстаграм как болели Кривцов, Степаненко, Пятов. Перед мачтем с Реалом все выздоровели.
    -
    Конечно, коронавирус - это серьезно. Это очень и очень серьезно.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 15:05
    +1
    Конечно не выдумка.
    Берегите себя
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 15:05
    +1
    Конечно не выдумка.
    Берегите себя
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