ВИДЕО. Пресс-конференция Мирчи Луческу накануне матча с Ювентусом

В понедельник, 19 октября, главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу и один из игроков команды ответят на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции. Начало в 17:00.

Напомним, уже завтра, 20 октября, вице-чемпион Украины на НСК «Олимпийский» примет туринский «Ювентус» в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 19:55.