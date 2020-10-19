ВИДЕО. Пресс-конференция Мирчи Луческу накануне матча с Ювентусом

В понедельник, 19 октября, главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу и один из игроков команды ответят на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции. Начало в 17:00.
Напомним, уже завтра, 20 октября, вице-чемпион Украины на НСК «Олимпийский» примет туринский «Ювентус» в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 19:55.
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Источник — ФК Динамо Киев
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