БУРЯК: «Все звезды Юве, которые не играли с Кротоне, выйдут против Динамо»

Специалист – о предстоящем старте киевлян в групповом раунде Лиги чемпионов

  • 19.10.2020 13:19
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БУРЯК: «Все звезды Юве, которые не играли с Кротоне, выйдут против Динамо»
© ФК Динамо. Леонид Буряк

Бывший главный тренер «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча киевлян против «Ювентуса» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«4 года у «Динамо» не было Лиги чемпионов. Это тестовые игры, чтобы посмотреть, на каком свете находится наш футбол, «Динамо», каждый футболист. Когда мы играли с «Баварией», ПСВ, «Реалом» – это были игры, которые можно сравнить с поединками против этих клубов.

Я думаю, в плане коммерции и заработка – это значимые игры для «Динамо», но это все уходит на второй план, по сравнению с имиджем клуба. Для футболистов «Динамо» первая игра очень важна в плане результата.

Футбол без зрителей – это не футбол. Чем больше зрителей, тем легче играть. Думаю, для «Динамо» киевские болельщики – одна из частей команды. Хорошо, что допустили какое-то количество зрителей, но полный стадион – это другая атмосфера.

Отсутствие Роналду? Он – не вся команда. Я смотрел игру против «Кротоне» – 7 человек не играли, они сделали ротацию, дали многим футболистам отдохнуть. Думаю, все эти звезды, которые не играли, выйдут против «Динамо». Роналду будет сдавать тест, если он будет негативным, то он прилетит в Украину», – сказал Буряк.

«Динамо» сыграет против «Ювентуса» в Киеве 20 октября, начало матча – в 19:55.

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Источник — Футбол 1/2/3

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