Во вторник, 20 октября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ПСЖ примет «Манчестер Юнайтед».
Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
ПСЖ — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок ПСЖ — «Манчестер Юнайтед» покажет MEGOGO и «Футбол 2».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.