Цифры и факты. Важнейшие события 6-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал важнейшие события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 19.10.2020 12:21
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Цифры и факты. Важнейшие события 6-го тура УПЛ
© ФК Шахтер

Самые главные цифры и факты шестого тура УПЛ - в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» берет верх над «Львовом» в общем 5-й раз подряд (мячи 19-2), а на своем поле - 3-й (мячи 14-2).

Горняки, одержавшие 4-ю кряду победу в родных стенах (мячи 12-2), продлевают свою общую беспроигрышную серию до 15 матчей (+10-5), а домашнюю - до 38 (+32=6).

Оранжево-черные празднуют 10-ю крупную викторию в УПЛ под руководством Луиша Каштру.

«Шахтер» не уходит с поля без забитых мячей 10 игр подряд.

Манор Соломон проводит 50-й матч за горняков во всех официальных турнирах (ЧУ - 36, КУ - 3, СК - 2, ЕК - 9), а Марлос - 1-й в качестве капитана.

25-й мяч в рядах оранжево-черных забивает Дентинью (ЧУ - 21, КУ - 2, ЕК - 2).

Маркос Антониу становится автором 20-го гола дончан в поединках со «Львовом». Причем для львовян этот гол оказывается 150-м, пропущенным в элитном дивизионе.

«Львов», потерпевший 4-й разгром от «Шахтера», продлевает свою «рекордную» общую безвыигрышную серию до 18 матчей (=7-11), а гостевую - до 10 (=4-6).

«Колос» впервые отбирает очки у «Зари», которой уступил во всех 4-х предыдущих встречах.

Ковалевцы завершают свою рекордную серию без ничьих на чужих полях, которая составила 16 игр (+3-13), а вот гостевую с пропущенными мячами продлевают - до 17 матчей. Последнюю мировую на выезде «Колос» подписал 17 августа 2019 года - 0:0 с «Десной».

Евгений Селезнев 9-й раз поражает ворота «Зари», причем в рядах уже четвертого клуба. Ранее 4 мяча он забил луганчанам в УПЛ в рядах «Шахтера» и по 2 - в составах «Арсенала» и «Днепра».

Евгений Селезнев на 418-й минуте прерывает безголевую серию ковалевцев в баталиях с черно-бело-красными.

Евгений Селезнев забивает 15-й мяч после выхода на замену и выходит на второе место в списке лучших бомбардиров-джокеров премьер-лиги, обойдя Луиса Адриану.


ФК Колос

Евгений Селезнев поднимает планку своего же рекорда лиги, 16-й раз отличившись взятием ворот соперников в октябре.

«Заря» подписывает 10-ю мировую в УПЛ с Виктором Скрипником.

4-й раз поражает ворота «Колоса» Владислав Кочергин.

«Динамо» проводит 10-й официальный матч под руководством Мирчи Луческу (ЧУ - 6, СК - 1, ЕК - 3). С румынским тренером киевляне одержали в общей сложности 8 побед и 2 встречи завершили вничью (мячи 24-5).

50-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины празднует Юрий Максимов. Под его руководством 20 побед одержал «Кривбасс», 14 - донецкий «Металлург», 9 - «Ворскла» и 7 - «Оболонь».

Владислав Кулач забивает «олимпийцам» больше, чем кому-либо - 6 мячей (ЧУ - 5, КУ - 1).

«Олимпик», впервые не сумевший дома пробить оборону полтавчан, проводит 30-й безголевой матч на своем поле.

«Александрия» одерживает 50-ю победу в родных стенах.

Подопечные Владимира Шарана повторяют личный антирекорд, пропуская 15 игр кряду.

Василий Грицук становится 5-м игроком черно-желто-зеленых, проведшим 100 матчей в УПЛ.

35-й мяч в украинской карьере забивает Младен Бартулович (ЧУ - 30, КУ - 5).

«Днепр-1» одерживает первую победу в сезоне-2020/21, а «Десна» терпит первое поражение.

Днепряне обновляют два личных рекорда, забивая в общем 11 игр подряд, а дома - 14.

Александр Назаренко становится автором 50-го гола сине-бело-голубых в элитном дивизионе.

Мяч, забитый Артемом Довбиком, оказывается 150-м, пропущенным командами Александра Рябоконя в УПЛ.

7-й пенальти подряд забивает «Днепр-1» (личный рекорд), 6-й - «Мариуполь», 4-й - «Колос» (личный рекорд).

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Виталий Буяльский («Динамо»), 50-й - Валерий Бондаренко («Александрия») и Игорь Когут («Днепр-1»), 1-й - Вячеслав Борисенко, Никита Дудка (оба - «Александрия»), Александр Глагола («Минай»), Владислав Кучерук («Колос») и Фране Чирьяк («Львов»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Сергей Гринь («Заря»), в 3-м - Александр Пихаленок («Днепр-1») и Денис Янаков, во 2-м - Дмитрий Фатеев (оба - «Ингулец») и Остап Притула («Рух»).

30-й мяч в премьер-лиге забивает Младен Бартулович, 5-й - Шина, 1-й - Никита Дудка (в 1-й игре), Илья Коваленко (в 5-й), Денис Янаков (в 7-й) и Денис Устименко (в 10-й).

В 5-й команде элиты открывает голевой счет Младен Бартулович («Ингулец»), в 4-й - Евгений Селезнев («Колос»), во 2-й - Артем Довбик («Днепр-1»).

3-й дубль в УПЛ делает Виктор Коваленко.


ФК Шахтер

12-й пенальти из 15 реализовывает Евгений Селезнев, 8-й из 9 - Младен Бартулович.

3-й матч подряд не уходит с поля без гола Виктор Коваленко.

40-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Руслан Костышин (+15=4-21), 10-й - Сергей Лавриненко (+0=5-5) и Георгий Цецадзе (+0=3-7).

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Виталий Павлов (в 7-й игре), Наджиб Якубу (в 24-й), Владлен Юрченко (в 38-й) и Валерий Лучкевич (в 92-й).

40-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Екатерина Монзуль.

Рефери из Киевской области Сергей Бойко 20-й раз удаляет игроков хозяев и 25-й - гостей, а также назначает 20-й пенальти в пользу приезжей команды.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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