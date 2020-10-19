Снигур вышла в финал квалификации на турнире ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№224 WTA) вышла в финал квалификации на хардовом 25-тысячнике ITF во Франции.



На старте отбора украинка, посеянная под третьим номером, обыграла француженку Жаде Борне, получившую от организаторов уайлд-кард.



Реймс. Первый круг квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Жаде Борне (Франция) – 6:3, 6:0



В следующем раунде Снигур сыграет против Анастасии Захаровой из России, которая посеянная под десятым номером.