Снигур вышла в финал квалификации на турнире ITF во Франции

Украинка поборется за путевку в основную сетку

  • 19.10.2020 11:55
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Снигур вышла в финал квалификации на турнире ITF во Франции
© alhabtoortennis. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№224 WTA) вышла в финал квалификации на хардовом 25-тысячнике ITF во Франции.
 
На старте отбора украинка, посеянная под третьим номером, обыграла француженку Жаде Борне, получившую от организаторов уайлд-кард.
 
Реймс. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Жаде Борне (Франция) – 6:3, 6:0
 
В следующем раунде Снигур сыграет против Анастасии Захаровой из России, которая посеянная под десятым номером.

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Источник — Sport.ua

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