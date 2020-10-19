В Реале определили 6 ключевых футболистов нынешнего Шахтера

В список попали опытные и молодые исполнители

  • 19.10.2020 11:18
  • 3323 просмотра
  • 6 комментариев
В Реале определили 6 ключевых футболистов нынешнего Шахтера
© ФК Шахтер

Осуществляя анализ предстоящего соперника по Лиге чемпионов, скауты «Реала» представили руководству клуба ряд отчетов о донецком «Шахтере».

В них определяется стилистика игры «горняков», а также выделены ключевые футболисты команды Луиша Каштру. К последним, по мнению аналитиков мадридского клуба, принадлежат шестеро игроков – Андрей Пятов, Марлос, Тарас Степаненко, Тайсон, Тете и Додо.

При этом, бразильские легионеры, как сообщается в отчетах, «обладают огромным арсеналом способностей», что может принести немало хлопот «Реалу».

А вот общекомандная характеристика «Шахтера» несколько удивляет. По данным отчетов, «горняки» - это физически мощная команда, которая не демонстрирует красивого футбола, а основными ее козырями являются скорость и контратаки.

Напомним, матч «Реал» - «Шахтер» состоится в ближайшую среду, 21 октября, в Мадриде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — DefensaCentral

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 12:31
    0
    Удачи Шахтёру.
    Ссылка
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 19.10.2020 12:14
    +1
    А Исмаили,в последнее время и Патрика можно добавить,не говоря о Мораесе
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.10.2020 12:07
    0
    красивый - не красивый футол то такое, на любителя. А вот то что ШД "физически мощная команда" ... таких скаутов, распиздяев, нужно пинком под зад увольнять.
    Нибось подумали, а это ж типа русские, значит напишем "некрасивый футбол", "физическая мощь".. та и вопще обыграем их одной левой.
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
      Fan_GOOD_FootBall, 19.10.2020 11:44
    +1
    Интересно это какие шпионы достали отчеты скаутов Реала???
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 19.10.2020 11:33
    -1
    Hemingway, 19.10.2020 11:24
    Це на фоні нашого чемпіонату можна сказати що Шахтар грає в технічний комбінаційний футбол, а на фоні іспанської ЛаЛіги Шахтар "це фізично потужна команда, яка не демонструє красивого футболу"
    Да это просто неправда. А так если Шахтер такой, то что про остальных говорить?
    А про игроков ничего нового никому не открыли.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 19.10.2020 11:24
    0
    Це на фоні нашого чемпіонату можна сказати що Шахтар грає в технічний комбінаційний футбол, а на фоні іспанської ЛаЛіги Шахтар "це фізично потужна команда, яка не демонструє красивого футболу"
    Ссылка
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 19.10.2020 12:14
    +1
    А Исмаили,в последнее время и Патрика можно добавить,не говоря о Мораесе
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
      Fan_GOOD_FootBall, 19.10.2020 11:44
    +1
    Интересно это какие шпионы достали отчеты скаутов Реала???
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 12:31
    0
    Удачи Шахтёру.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.10.2020 12:07
    0
    красивый - не красивый футол то такое, на любителя. А вот то что ШД "физически мощная команда" ... таких скаутов, распиздяев, нужно пинком под зад увольнять.
    Нибось подумали, а это ж типа русские, значит напишем "некрасивый футбол", "физическая мощь".. та и вопще обыграем их одной левой.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 19.10.2020 11:24
    0
    Це на фоні нашого чемпіонату можна сказати що Шахтар грає в технічний комбінаційний футбол, а на фоні іспанської ЛаЛіги Шахтар "це фізично потужна команда, яка не демонструє красивого футболу"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности