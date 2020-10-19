В Реале определили 6 ключевых футболистов нынешнего Шахтера

Осуществляя анализ предстоящего соперника по Лиге чемпионов, скауты «Реала» представили руководству клуба ряд отчетов о донецком «Шахтере».

В них определяется стилистика игры «горняков», а также выделены ключевые футболисты команды Луиша Каштру. К последним, по мнению аналитиков мадридского клуба, принадлежат шестеро игроков – Андрей Пятов, Марлос, Тарас Степаненко, Тайсон, Тете и Додо.

При этом, бразильские легионеры, как сообщается в отчетах, «обладают огромным арсеналом способностей», что может принести немало хлопот «Реалу».

А вот общекомандная характеристика «Шахтера» несколько удивляет. По данным отчетов, «горняки» - это физически мощная команда, которая не демонстрирует красивого футбола, а основными ее козырями являются скорость и контратаки.

Напомним, матч «Реал» - «Шахтер» состоится в ближайшую среду, 21 октября, в Мадриде.