ВИДЕО. Супергол в девятку от Ивана Петряка

Украинский игрок «Фехервара» Иван Петряк стал автором яркого гола в рамках матча седьмого тура чемпионата Венгрии против «Гонведа».
На 67-й минуте полузащитник нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади и попал в дальний верхний угол ворот. Матч «Фехервара» и «Гонведа» закончился вничью 2:2.
В этом чемпионате на счету Петряка 3 гола и 2 результативные передачи в 10-ти матчах.
Honvéd 1 - Fehérvar FC [2] - Ivan Petryak 67' (Great goal and Honvéd's fans rage) - Hungarian OTP Bank Liga from r/soccer
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Источник — Sport.ua
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