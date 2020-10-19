ВИДЕО. Супергол в девятку от Ивана Петряка

Украинский игрок «Фехервара» Иван Петряк стал автором яркого гола в рамках матча седьмого тура чемпионата Венгрии против «Гонведа».

На 67-й минуте полузащитник нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади и попал в дальний верхний угол ворот. Матч «Фехервара» и «Гонведа» закончился вничью 2:2.

В этом чемпионате на счету Петряка 3 гола и 2 результативные передачи в 10-ти матчах.