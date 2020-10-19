Украина футбольная. Вторая отставка сезона

20 октября в 00:20 на XSPORT выйдет очередной выпуск программы «Украина футбольная». Экспертом выступит известный футбольный специалист Павел Кикоть.
В выпуске:
- Нули в Горишних Плавнях и Луцке, «Верес» снова выигрывает дома;
- драма в Краматорске, камбэк «Черноморца»;
- Вторая лига рекордная результативность, лидеры уходят в отрыв.
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Источник — ПФЛ
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