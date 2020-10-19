Украина футбольная. Вторая отставка сезона

Анонс очередного выпуска информационно-аналитической программы ПФЛ

  • 19.10.2020 10:19
  • 1401 просмотр
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Украина футбольная. Вторая отставка сезона
© ПФЛ

20 октября в 00:20 на XSPORT выйдет очередной выпуск программы «Украина футбольная». Экспертом выступит известный футбольный специалист Павел Кикоть.

В выпуске:

- Нули в Горишних Плавнях и Луцке, «Верес» снова выигрывает дома;

- драма в Краматорске, камбэк «Черноморца»;

- Вторая лига рекордная результативность, лидеры уходят в отрыв.

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Источник — ПФЛ

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