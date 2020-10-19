Кристал Пэлас – Брайтон – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» со счетом 1:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон энд Хоув Альбион).
|90'
|Льюис Данк (Брайтон энд Хоув Альбион) получает красную карточку.
|19'
|ГОЛ ! С пенальти забил Вильфрид Заа (Кристал Пэлас).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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