Боруссия М – Вольфсбург – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» из Менхенгладбаха, которая является соперником донецкого «Шахтера» по групповом раунду Лиги чемпионов, на своем поле сыграла вничью с «Вольфсбургом» со счетом 1:1.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Воутер Вегхорст (Вольфсбург).
|78'
|ГОЛ ! С пенальти забил Йонас Хофманн (Боруссия М).
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Источник — MEGOGO
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