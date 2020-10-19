Лилль забил 4 гола в ворота Ланса и стал лидером Лиги 1, опередив ПСЖ

18 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Франции.
«Лилль» забил 4 гола в ворота «Ланса» (4:0) в матче с двумя удалениями у соперника. «Лилль» стал лидером Лиги 1 (17 очков), опередив ПСЖ и «Ренн» (по 15).
Лига 1. 7-й тур
- Страсбур – Лион – 2:3
- Анже – Мец – 1:1
- Монако – Монпелье – 1:1
- Нант – Брест – 3:1
- Сент-Этьен – Ницца – 1:3
- Лилль – Ланс – 4:0
Турнирная таблица Лиги 1
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Источник — Sport.ua
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