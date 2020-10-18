Фиаско Григорчука. Милевский, Хачериди и Нойок выиграли брестское дерби

Сегодня, 18 октября, прошли матчи 26-го тура чемпионата Беларуси.
«Шахтер» под руководством украинского тренера Романа Григорчука дома проиграл минского «Динамо» со счетом 0:1.
Солигорская команда набрала 46 очков и теперь отстает на 4 балла от БАТЭ и 1 балл от «Немана».
Украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок выиграли брестское дерби: «Динамо» обыграло «Рух» со счетом 5:2.
Чемпионат Беларуси. 26-й тур
- Смолевичи – Торпедо-БелАЗ – 1:4
- Ислочь – БАТЭ – 2:2
- Шахтер Солигорск – Динамо Минск – 0:1
- Динамо Брест – Рух Брест – 5:2
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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