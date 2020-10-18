ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 октября

В понедельник, 19 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:30. Вест Бромвич - Бернли 2,44 - 3,35 - 3,00
22:00. Лидс - Вулверхэмптон 2,48 - 3,35 - 3,00
ТЕННИС
13:30. Контавейт - Александрова 1,66 - 2,23
19:30. Плишкова - Саккари 2,48 - 1,55
20:30. Мартинцова - Крейчикова 2,15 - 1,87
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.