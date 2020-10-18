ВИДЕО. Быстрый гол в девятку. Назаренко открыл счет для Днепра-1

Хозяева поля забили в ворота «Десны» уже на 2-й минуте матча 6-го тура УПЛ

  • 18.10.2020 19:59
  • 3120 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Быстрый гол в девятку. Назаренко открыл счет для Днепра-1
© СК Днепр-1

Сегодня, 18 октября, проходит матч 6-го тура УПЛ, в котором «Днепр-1» играет против черниговской «Десны».

Хозяева поля забили быстрый гол. Александр Назаренко открыл счет ударом в девятку уже на 2-й минуте игры (1:0).

ГОЛ! 1:0. Александр Назаренко, 2 мин.

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Источник — ТСН

(1 голос)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 18.10.2020 20:29
    -3
    Ні хєра собі, я думав він вже тренером став, а лупашить в 40 років голи!!!! Красава!!!
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