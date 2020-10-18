ВИДЕО. Быстрый гол в девятку. Назаренко открыл счет для Днепра-1

Сегодня, 18 октября, проходит матч 6-го тура УПЛ, в котором «Днепр-1» играет против черниговской «Десны».
Хозяева поля забили быстрый гол. Александр Назаренко открыл счет ударом в девятку уже на 2-й минуте игры (1:0).
ГОЛ! 1:0. Александр Назаренко, 2 мин.
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Источник — ТСН
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