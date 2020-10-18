ВИДЕО. За что удалили Лучкевича в матче с Ингульцом

В матче шестого тура чемпионата Украины «Александрия» – «Ингулец» не обошлось без удалений. В конце первого тайма Валерий Лучкевич за слишком бурные эмоции получил горчичник, который стал для него вторым в матче. Первый он получил за грубую игру.
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Источник — Футбол 1/2/3
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