Днепр-1 – Десна. Судить будет Монзуль. Стартовые составы команд

Матч 7-го тура УПЛ начнется 18 октября в 19:30

  • 18.10.2020 18:50
  • 809 просмотров
  • 1 комментарий
Днепр-1 – Десна. Судить будет Монзуль. Стартовые составы команд
© ФК Десна

В воскресенье, 18 октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против черниговской «Десны».

Поединок пройдет в Днепре на «Днепр-Арене», арбитр из Харькова Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 19:30.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

«Днепр-1»: Сарнавский, Адамюк, Довбик, Когут, Булеца, Логинов, Дуглас, Дубинчак, Назаренко, Пихаленок, Игнатенко.

«Десна»: Паст, Огиря, Домбровский, Тотовицкий, Калитвинцев, Мудрик, Гитченко, Мостовый, Конопля, Имереков, Дегтярев.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:07
    0
    Уже соскучился за Катрусей.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:07
    0
    Уже соскучился за Катрусей.
    Ссылка
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