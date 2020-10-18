Днепр-1 – Десна. Судить будет Монзуль. Стартовые составы команд

В воскресенье, 18 октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против черниговской «Десны».
Поединок пройдет в Днепре на «Днепр-Арене», арбитр из Харькова Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 19:30.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стали известны стартовые составы команд.
«Днепр-1»: Сарнавский, Адамюк, Довбик, Когут, Булеца, Логинов, Дуглас, Дубинчак, Назаренко, Пихаленок, Игнатенко.
«Десна»: Паст, Огиря, Домбровский, Тотовицкий, Калитвинцев, Мудрик, Гитченко, Мостовый, Конопля, Имереков, Дегтярев.
Источник — Sport.ua
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