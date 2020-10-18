Евгений Селезнев обновил свой же рекорд чемпионатов Украины

Октябрь - один из самых, так сказать, продуктивных месяцев для Евгения Селезнева. В матче с «Зарей» он отличился в октябре уже 16-й раз, подняв планку своего же рекорда чемпионатов Украины. Больше мячей Евгений забивал только в апреле (19) и августе (18).

К слову, в списке лучших осенних бомбардиров УПЛ Селезнев с 37 голами занимает вторую позицию вслед за Жуниором Мораесом, на счету которого на 2 мяча больше.

Лучшие бомбардиры УПЛ по месяцам