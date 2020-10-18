Евгений Селезнев обновил свой же рекорд чемпионатов Украины

Октябрь - один из самых, так сказать, продуктивных месяцев для Евгения Селезнева. В матче с «Зарей» он отличился в октябре уже 16-й раз, подняв планку своего же рекорда чемпионатов Украины. Больше мячей Евгений забивал только в апреле (19) и августе (18).
К слову, в списке лучших осенних бомбардиров УПЛ Селезнев с 37 голами занимает вторую позицию вслед за Жуниором Мораесом, на счету которого на 2 мяча больше.
Лучшие бомбардиры УПЛ по месяцам
|
Месяц
|
Игрок
|
Голы
|
Февраль
|
МАРЛОС
|
6
|
Март
|
Максим ШАЦКИХ
|
14
|
Апрель
|
Сергей РЕБРОВ
|
20
|
Май
|
Олег МАТВЕЕВ
|
18
|
Июнь
|
Максим ШАЦКИХ
|
16
|
Июль
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
17
|
Август
|
Александр КОСЫРИН
|
19
|
Сентябрь
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
15
|
Октябрь
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
16
|
Ноябрь
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
15
|
Декабрь
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
8
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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