Евгений Селезнев обновил свой же рекорд чемпионатов Украины

35-летний форвард «Колоса» забил 16-й мяч в УПЛ в октябре

  • 18.10.2020 16:36
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Евгений Селезнев обновил свой же рекорд чемпионатов Украины
© ФК Колос

Октябрь - один из самых, так сказать, продуктивных месяцев для Евгения Селезнева. В матче с «Зарей» он отличился в октябре уже 16-й раз, подняв планку своего же рекорда чемпионатов Украины. Больше мячей Евгений забивал только в апреле (19) и августе (18).

К слову, в списке лучших осенних бомбардиров УПЛ Селезнев с 37 голами занимает вторую позицию вслед за Жуниором Мораесом, на счету которого на 2 мяча больше.

Лучшие бомбардиры УПЛ по месяцам

Месяц

Игрок

Голы

Февраль

МАРЛОС

6

Март

Максим ШАЦКИХ

14

Апрель

Сергей РЕБРОВ

20

Май

Олег МАТВЕЕВ

18

Июнь

Максим ШАЦКИХ

16

Июль

Андрей ВОРОБЕЙ

17

Август

Александр КОСЫРИН

19

Сентябрь

ЖУНИОР МОРАЕС

15

Октябрь

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

16

Ноябрь

Андрей ЯРМОЛЕНКО

15

Декабрь

ЖУНИОР МОРАЕС

8

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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