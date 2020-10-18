Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье на хардовом турнире ATP-250 в Кельне будет сыгран финальный матч.
В поединке за титул сойдутся первый номер посева Александр Зверев из Германии и Феликс Оже-Альяссим из Канады, посеянный под третьим номером.
Отметим, что 20-летний Оже-Альяссим в шестой сыграет в финале турнира ATP, ранее он проиграл все матчи за титул. У Зверева 11 выигранных турниров, он сыграет двадцатый финал в карьере.
Начало матча в 15:00 по Киеву.
Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.