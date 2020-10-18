Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Кельне

  • 18.10.2020 14:40
  • 280 просмотров
  • 0 комментариев
Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Феликс Оже-Альяссим

В воскресенье на хардовом турнире ATP-250 в Кельне будет сыгран финальный матч.
 
В поединке за титул сойдутся первый номер посева Александр Зверев из Германии и Феликс Оже-Альяссим из Канады, посеянный под третьим номером.
 
Отметим, что 20-летний Оже-Альяссим в шестой сыграет в финале турнира ATP, ранее он проиграл все матчи за титул. У Зверева 11 выигранных турниров, он сыграет двадцатый финал в карьере.
 
Начало матча в 15:00 по Киеву. 

Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. LIVE трансляция

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности