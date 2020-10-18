Стало известно, какие футболисты Александрии не сыграют с Ингульцом

Директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев рассказал, кто из «горожан» не сможет сыграть с «Ингульцом» после вспышки коронавируса в команде.

«Точно не помогут Юрий Панькив, Кирилл Ковалец, Евгений Банада, Алексей Довгий. Довольно неожиданно возникли проблемы с последним рубежом. Ведь кроме капитана команды Панькива по ряду причин выбыл из строя его дублер Дмитрий Рудык, под большим вопросом и участие голкипера молодежной сборной Украины Олега Билыка. Скорее всего, придется задействовать резервистов из клубных команд U-21 и U-19, но это уже на усмотрение тренерского штаба. Кстати, тест, который вчера сдавал тренер «Александрии» Владимир Шаран, оказался негативным, и он сможет руководить сегодня действиями своих подопечных», — отметил Китаев.

Поединок шестого тура УПЛ «Александрия» — «Ингулец» состоится 18-го октября в 17:00.