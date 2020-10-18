Днепр-1 – Десна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 18-го октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором «Днепр-1» примет черниговскую «Десну».
Прямая трансляция встречи начнется в 19:30 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua
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