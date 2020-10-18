ВИДЕО. Ястремская показала, как тренируется дома

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская не упускает случая потренироваться даже в домашних условиях.
«Маленькая домашняя тренировка», — прокомментировала Ястремская свежее видео.
Small room workout 😊 #wta #Ostrava pic.twitter.com/ybq5rUVmjm— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) October 17, 2020
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Источник — Twitter
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