Беньямин ВЕРБИЧ: «Вся команда сказала, что №7 мне подходит»

26-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич рассказал, почему он играет под №7.
- Первый номер у меня был 19-й. Тогда 10-й и 7-й номера были заняты. Потом понравился 7-й номер. Мне вся команда сказала, что мне он подходит. Именно под этим номером я начал хорошо играть.
- Может, твой кумир выступал под «семеркой»?
- Это самое интересное. Мои кумиры играли с «десятками» на спине — это Роналдиньо и Месси.
- Ты знаешь, кто до тебя играл под 7-м номером?
- Ленс и знал, что «семерочка» была у Шевченко.
Источник — Футбол 1/2/3
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