Беньямин ВЕРБИЧ: «Вся команда сказала, что №7 мне подходит»

26-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич рассказал, почему он играет под №7.

- Первый номер у меня был 19-й. Тогда 10-й и 7-й номера были заняты. Потом понравился 7-й номер. Мне вся команда сказала, что мне он подходит. Именно под этим номером я начал хорошо играть.

- Может, твой кумир выступал под «семеркой»?

- Это самое интересное. Мои кумиры играли с «десятками» на спине — это Роналдиньо и Месси.

- Ты знаешь, кто до тебя играл под 7-м номером?

- Ленс и знал, что «семерочка» была у Шевченко.