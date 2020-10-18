Юрий МАКСИМОВ: «Чувствую себя нормально. Сдал повторный тест»

Наставник «Ворсклы» рассказал, как переносит заражение коронавирусом

  • 18.10.2020 10:38
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Юрий МАКСИМОВ: «Чувствую себя нормально. Сдал повторный тест»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

«Уже получше, чувствую себя нормально. Сдал повторный тест, в воскресенье утром узнаю результат. От него зависит, буду ли я в воскресенье руководить действиями «Ворсклы» в календарном матче с донецким «Олимпиком». К сожалению, мы не сможем сыграть в боевом составе, по крайней мере, четыре ведущих игрока точно не смогут сыграть, поскольку они находятся на самоизоляции», — отметил Максимов.

Поединок шестого тура УПЛ «Олимпик» — «Ворскла» состоится 18-го октября в 14:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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