В поединке 4-го тура чемпионата Италии «Сампдория» на своем поле разгромила «Лацио» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Сампдория).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Ауджелло (Сампдория).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабио Куглиарелла (Сампдория).
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Источник — YouTube
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