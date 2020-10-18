Андрей ДИКАНЬ: «Эмери нам сказал: «Я знаю, как обыграть Барселону»

Экс-голкипер сборной Украины Андрей Дикань вспомнил матч «Спартака» с «Барселоной» в 2012-м году.

«Эмери – хороший и великий тренер. Мне очень нравилось, как он подходит к занятиям, теории. Но на тот момент Дзюба, наверное, правильно сказал: «Эмери – тренеришка». На эмоциях обычно говорятся правильные вещи. Перед матчем с «Барселоной» он нам говорил: «Я знаю, как обыграть «Барселону». Мы друг на друга посмотрели, мол, он дурак или что? Ну, как можно обыграть «Барселону», еще и на «Камп Ноу»? Мы не поверили, а потом выходим на начало второго тайма и 2:1 ведем. Мы испугались, сели назад, Месси нам два положил, и каталонцы успокоились».