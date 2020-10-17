ВИДЕО. Селезнев забил дебютный гол за Колос и 112 в чемпионатах Украины

В матче УПЛ против «Заря» форвард «Колоса» Евгений Селезнев забил гол с пенальти на 93-й минуте и помог команде добыть ничью.

Для игрока это не только дебютный мяч в составе «Колоса», но и 112-й гол в чемпионатах Украины.

Селезнев продолжает преследовать лучших бомбардиров Сергея Реброва и Максима Шацких, у которых по 123 точных удара в чемпионатах Украины.