ВИДЕО. Селезнев забил дебютный гол за Колос и 112 в чемпионатах Украины

В матче УПЛ против «Заря» форвард «Колоса» Евгений Селезнев забил гол с пенальти на 93-й минуте и помог команде добыть ничью.
Для игрока это не только дебютный мяч в составе «Колоса», но и 112-й гол в чемпионатах Украины.
Селезнев продолжает преследовать лучших бомбардиров Сергея Реброва и Максима Шацких, у которых по 123 точных удара в чемпионатах Украины.
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Источник — Sport.ua
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