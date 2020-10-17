ВИДЕО. Селезнев забил дебютный гол за Колос и 112 в чемпионатах Украины

Форвард пытается догнать Реброва и Шацких

  • 17.10.2020 22:45
  • 1549 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Селезнев забил дебютный гол за Колос и 112 в чемпионатах Украины
© koloskovalivka.com

В матче УПЛ против «Заря» форвард «Колоса» Евгений Селезнев забил гол с пенальти на 93-й минуте и помог команде добыть ничью.

Для игрока это не только дебютный мяч в составе «Колоса», но и 112-й гол в чемпионатах Украины.

Селезнев продолжает преследовать лучших бомбардиров Сергея Реброва и Максима Шацких, у которых по 123 точных удара в чемпионатах Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 23:38
    -3
    Sviatoslav Kudelych, 17.10.2020 23:02
    До дупи його гол! Поведінку селезньова під час виконання гімну бачили? ЧМО !!!
    Скакун такой скакун.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 17.10.2020 23:17
    +2
    Кормілєц!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.10.2020 23:02
    -1
    До дупи його гол! Поведінку селезньова під час виконання гімну бачили? ЧМО !!!
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 17.10.2020 23:17
    +2
    Кормілєц!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности