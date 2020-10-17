Ворскла подтвердила коронавирус у Максимова и его ассистентов

«Ворскла» на официальном сайте подтвердила, что повторный тест на коронавирус наставника Юрия Максимова показал положительный результат.
Это же касается его помощников Виктора Уляницкого и Сергея Ревута.
В итоге в воскресенье команду на матч УПЛ против «Олимпика» выведет тренер вратарей Сергей Долганский.
Кроме того, коронавирусом заразились некоторые игроки первой команды, но клуб фамилии не называет.
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Источник — ФК Ворскла
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