Ворскла подтвердила коронавирус у Максимова и его ассистентов

«Ворскла» на официальном сайте подтвердила, что повторный тест на коронавирус наставника Юрия Максимова показал положительный результат.

Это же касается его помощников Виктора Уляницкого и Сергея Ревута.

В итоге в воскресенье команду на матч УПЛ против «Олимпика» выведет тренер вратарей Сергей Долганский.

Кроме того, коронавирусом заразились некоторые игроки первой команды, но клуб фамилии не называет.