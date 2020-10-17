ВИДЕО. Зозуля забил мяч и помог Альбасете победить

«Альбасете» одержал разгромную победу над «Алькороном» в шестом туре Сегунды.
Украинский форвард Роман Зозуля вышел в стартовом составе. На 62-й минуте украинец реализовал пенальти, а на 65-й он был заменен.
В итоге матч завершился со счетом 3:0.
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Источник — Sport.ua
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