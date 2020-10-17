ATP Кельн. Определилась пара финалистов

В субботу на хардовом турнире ATP-250 в Кельне были сыграны матчи 1/2 финала.

ATP Кельн. Пары 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Алехандро Давидович-Фокина – 7:5, 7:6(3)

Феликс Оже-Альяссим [3] – Роберто Баутиста-Агут [2] – 6:3, 1:6, 6:3

Отметим, что 20-летний Оже-Альяссим в шестой раз вышел в финал турнира ATP, ранее он проиграл все матчи за титул.