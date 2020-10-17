Лунин снова в запасе. Украинец остался на лавке в матче Реала

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе на матч чемпионата Испании против «Кадиса».

Несмотря на то, что основной кипер мадридцев Тибо Куртуа раньше планируемого покинул состав сборной Бельгии и вернулся в Испанию из-за травмы, игрок успел восстановиться до поединка Ла Лиги.

Сам Лунин в нынешнем сезоне не играл.