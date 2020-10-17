Лунин снова в запасе. Украинец остался на лавке в матче Реала

Наставник пока доверяет только Куртуа

  • 17.10.2020 18:38
  • 1977 просмотров
  • 1 комментарий
Лунин снова в запасе. Украинец остался на лавке в матче Реала
© uaf.ua

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе на матч чемпионата Испании против «Кадиса».

Несмотря на то, что основной кипер мадридцев Тибо Куртуа раньше планируемого покинул состав сборной Бельгии и вернулся в Испанию из-за травмы, игрок успел восстановиться до поединка Ла Лиги.

Сам Лунин в нынешнем сезоне не играл.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Станіслав Б'ялковський
      Станіслав Б'ялковський, 17.10.2020 19:08
    0
    з такими темпами Лунін вернеться в Україну...жодного матчу за Реал...навіщо вони його купили...???
    Ссылка
    Станіслав Б'ялковський
      Станіслав Б'ялковський, 17.10.2020 19:08
    0
    з такими темпами Лунін вернеться в Україну...жодного матчу за Реал...навіщо вони його купили...???
    Ссылка
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